Santa, ce qu’il me reste de la Corse par Pauline Dau Entraygues-sur-Truyère
Santa, ce qu’il me reste de la Corse par Pauline Dau Entraygues-sur-Truyère samedi 4 juillet 2026.
Entraygues-sur-Truyère
Santa, ce qu’il me reste de la Corse par Pauline Dau
Au pied du château Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Dans le cadre du festival La Grande Confluence
Corps acrobatiques, hula-hoop, chant et textes
Un jour j’ai perdu mon père, le lendemain j’ai perdu la Corse. Santa, c’est ce qu’il me reste de la Corse. Mon père il est humoriste, mon père il est corse, mon père il est mort et moi depuis je ne sais plus qui je suis ! […] Santa, c’est mon deuxième prénom. C’est le féminin du prénom de mon arrière-grand-père, qui s’appelait Santu. Et Santu en Corse, ça veut dire Toussaint, oui, la fête des morts. L’évidence s’impose, alors, je vais faire parler mes morts. Santa se vit et ne se raconte pas. Santa, ce serait du cirque, des chansons, du direct, de l’accent corse, de l’humour avec tous les personnages de la famille. Santa c’est un récit intime, une autofiction music-hall, poétique et drôle. Ce serait du cirque, des hula-hoop pailletés et des chansons écrites à la main… Prendre son piano pour une scène, troquer identité contre liberté, se demander si grandir c’est trahir ? Santa, c’est une comédie musicale et circassienne burlesque, une investigation familiale pour une acrobate et un musicien. Santa, c’est une femme à la recherche de ses origines. Une proposition qui ne se refuse pas.Pauline Dau
Artiste de cirque formée au Lido de Toulouse. Une comédienne, comme son père. C’est du Roller, du Hula-hoop, de la Corde lisse et de l’acrobatie. Elle mêle texte, cirque et chant pour parler avec humour de thèmes sérieux. Pauline Dau, c’est tout ça, bien mélangé, entiché d’un sourire moqueur et d’un regard acerbe sur le monde. Aujourd’hui c’est une autrice de cirque.
Santa a bénéficié d’une résidence de création à l’Essieu du Batut.
Texte et interprétation Pauline Dau
Création musicale et interprétation Roland Catella
Mise en scène Fanny Sintès, Marc Vittecoq & Pauline Dau
Finalisation de la dramaturgie Maud Chapoutier
Création lumière Flore Marvaud
Régie générale Clément Legendre
Construction Etienne Charles
Production/diffusion Clémence Mugard L’Avant Courrier .
Au pied du château Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 24 35 21 32 contact@lessieudubatut.org
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English :
As part of the La Grande Confluence festival
L’événement Santa, ce qu’il me reste de la Corse par Pauline Dau Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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