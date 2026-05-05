Santa, ce qu’il me reste de la Corse par Pauline Dau Entraygues-sur-Truyère

Entraygues-sur-Truyère

Santa, ce qu’il me reste de la Corse par Pauline Dau

Au pied du château Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Dans le cadre du festival La Grande Confluence

Corps acrobatiques, hula-hoop, chant et textes

Un jour j’ai perdu mon père, le lendemain j’ai perdu la Corse. Santa, c’est ce qu’il me reste de la Corse. Mon père il est humoriste, mon père il est corse, mon père il est mort et moi depuis je ne sais plus qui je suis ! […] Santa, c’est mon deuxième prénom. C’est le féminin du prénom de mon arrière-grand-père, qui s’appelait Santu. Et Santu en Corse, ça veut dire Toussaint, oui, la fête des morts. L’évidence s’impose, alors, je vais faire parler mes morts. Santa se vit et ne se raconte pas. Santa, ce serait du cirque, des chansons, du direct, de l’accent corse, de l’humour avec tous les personnages de la famille. Santa c’est un récit intime, une autofiction music-hall, poétique et drôle. Ce serait du cirque, des hula-hoop pailletés et des chansons écrites à la main… Prendre son piano pour une scène, troquer identité contre liberté, se demander si grandir c’est trahir ? Santa, c’est une comédie musicale et circassienne burlesque, une investigation familiale pour une acrobate et un musicien. Santa, c’est une femme à la recherche de ses origines. Une proposition qui ne se refuse pas.Pauline Dau

Artiste de cirque formée au Lido de Toulouse. Une comédienne, comme son père. C’est du Roller, du Hula-hoop, de la Corde lisse et de l’acrobatie. Elle mêle texte, cirque et chant pour parler avec humour de thèmes sérieux. Pauline Dau, c’est tout ça, bien mélangé, entiché d’un sourire moqueur et d’un regard acerbe sur le monde. Aujourd’hui c’est une autrice de cirque.

Santa a bénéficié d’une résidence de création à l’Essieu du Batut.

Texte et interprétation Pauline Dau

Création musicale et interprétation Roland Catella

Mise en scène Fanny Sintès, Marc Vittecoq & Pauline Dau

Finalisation de la dramaturgie Maud Chapoutier

Création lumière Flore Marvaud

Régie générale Clément Legendre

Construction Etienne Charles

Production/diffusion Clémence Mugard L’Avant Courrier .

Au pied du château Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 24 35 21 32 contact@lessieudubatut.org

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English :

As part of the La Grande Confluence festival

L’événement Santa, ce qu’il me reste de la Corse par Pauline Dau Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)