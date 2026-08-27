Informations pratiques

Wintzenheim

Santanights Tribute to Santana

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2027-02-03 20:00:00

fin : 2027-02-03 22:00:00

Date(s) :

2027-02-03

Portée par un dialogue complice entre guitares flamboyantes, claviers et percussions envoûtantes, la formation recrée sur scène l’alchimie sonore unique d’un répertoire transcendant les générations.

Sept musiciens, une même passion dévorante faire vibrer l’héritage légendaire de Carlos Santana. Depuis 2022, le groupe Santanights restitue avec une fidélité remarquable le son, le groove et la chaleur latine qui caractérisent l’un des géants de l’histoire du rock.

Portée par un dialogue complice entre guitares flamboyantes, claviers inspirés et percussions envoûtantes, la formation recrée sur scène l’alchimie sonore unique d’un répertoire transcendant les générations.

Des incontournables Europa, Oye Como Va, Black Magic Woman ou Smooth jusqu’à des pépites plus secrètes, le spectacle offre une traversée musicale intense et solaire. Au fil des concerts, un public toujours plus vaste se laisse emporter par cette communion où se mêlent virtuosité, émotion pure et rythmes fiévreux. Une expérience scénique vibrante qui célèbre l’esprit d’un maître incontesté. .

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 60 17 arthuss@mairie-wintzenheim.fr

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English :

Driven by a seamless interplay between flamboyant guitars, keyboards, and rousing percussion, the band recreates on stage the unique sonic alchemy of a repertoire that transcends generations.

L’événement Santanights Tribute to Santana Wintzenheim a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Colmar