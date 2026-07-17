Santé, biodiversité, IA – La science des données au service du bien commun, CICG, Genève

Informations pratiques

Santé, biodiversité, IA – La science des données au service du bien commun Lundi 31 août, 13h30 CICG

Sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-31T13:30:00+02:00 – 2026-08-31T17:15:00+02:00

Fin : 2026-08-31T13:30:00+02:00 – 2026-08-31T17:15:00+02:00

Le lundi 31 août 2026, le Centre International de Conférences de Genève (CICG) ouvre ses portes au public pour une après-midi exceptionnelle, accessible à toutes et tous, sans prérequis scientifique.

À l’occasion de la 25ème édition de la plus grande conférence européenne dédiée à la science des données du vivant, venez découvrir comment la bioinformatique et l’intelligence artificielle permettent de mieux comprendre, soigner et protéger le vivant. Un événement #GenevaLovesData.

Des scientifiques genevois-es interviendront sur quatre thématiques concrètes: l’oncologie de précision (Prof. Olivier Michielin, SIB, UNIGE & HUG), la surveillance des épidémies et la sécurité alimentaire, l’environnement et la biodiversité (Prof. Pascal Peduzzi, UNIGE), et l’éthique du partage des données (Prof. Samia Hurst-Majno, UNIGE).

Ces présentations seront suivies d’une table ronde consacrée à la souveraineté des données, à l’IA responsable et à la coopération internationale, avec la conseillère d’État genevoise Delphine Bachmann et d’autres représentantes et représentants institutionnels.

À l’issue de la table ronde, les participant·es au forum public sont chaleureusement convié·es à l’apéritif de bienvenue de la conférence ECCB 2026. Un moment convivial pour échanger avec les intervenant·es et participer aux ateliers interactifs que vous auriez manqués pendant la pause.

CICG Rue de Varembé 17, 1202 Genève Genève 1202 Petit-Saconnex et Servette Genève [{« type »: « link », « value »: « https://genevalovesdata.org/forum-public »}]

Forum public · Sur inscription · Gratuit

Institut Suisse de Bioinformatique (SIB)