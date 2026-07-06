Informations pratiques

La lutte contre le changement climatique n’est pas celle que vous croyez.

Le climat se réchauffe, et l’inaction climatique entraîne un coût humain et sanitaire déjà lourd et qui ne peut qu’augmenter. C’est un consensus scientifique documenté depuis des années, et pourtant, personne ne bouge. De fait, être écolo ne fait pas envie : des efforts colossaux pour des améliorations futures ou lointaines.

Et si, au contraire, on pouvait démontrer que les mesures écologiques améliorent notre santé et notre qualité de vie, ici et maintenant ?

Et si, finalement, être écolo revenait à penser à soi en premier lieu ?

En se basant sur les travaux scientifiques les plus récents, le livre « A notre santé » de Kevin Jean (édition Payot) dresse un panorama des liens entre changement climatique et santé, sous l’angle des conséquences de l’inaction mais aussi et surtout sous celui des bienfaits que nous pouvons attendre de l’action environnementale. »

Entrée libre.

Retrouvez toute la programmation du FELIPE : Accueil – Festival du livre et de la presse d’écologie

En savoir plus sur Kévin Jean Kévin JEAN est épidémiologiste et enseignant-chercheur à l’École normale supérieure de Paris, où ses travaux portent sur les liens entre changement climatique et santé. Il est également engagé dans le mouvement de redéfinition du rôle des scientifiques face aux enjeux environnementaux, notamment avec Scientifiques en Rébellion.

Dans le cadre de son partenariat avec le Festival du livre et de la presse d’écologie, la bibliothèque recevra le scientifique Kévin Jean pour nous parler de son livre « À notre santé ! »

Le samedi 03 octobre 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T20:00:00+02:00

fin : 2026-10-03T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-03T17:00:00+02:00_2026-10-03T18:00:00+02:00

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004 Paris

+33144547670 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr



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