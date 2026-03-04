Santé et Environnement-Climat, EHESP – École des hautes études en santé publique, Rennes

Santé et Environnement-Climat Vendredi 6 mars, 09h00 EHESP – École des hautes études en santé publique Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription obligatoire

Dans le cadre de l’axe Paysage de l’OSERen et du Centre Interdisciplinaire de Santé Mondiale nous vous proposons une journée sur le thème « Santé et Environnement-Climat ».

Cette journée se tiendra le 6 mars dans l’Amphithéâtre Gro Harlem de Condorcet de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), de 8h45 à 16h30.

Synopsis :

Le comité des Ministres a adopté le 26 février 2025 une recommandation sur le diptyque Santé et Paysage dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage. Cette recommandation s’appuie sur une triple conviction :

La qualité des paysages contribue au bien-être et à la santé, tant physique que mentale ;

La triple crise planétaire de la pollution, du changement climatique et de la perte de biodiversité a un impact négatif sur la qualité des paysages ;

La dégradation, l’appauvrissement et l’uniformisation des paysages sont néfastes au bien-être et à la santé des populations.

L’animation proposée vise à favoriser l’interconnaissance, amorcer/prolonger des réflexions sur les liens entre santé et environnement au sens large, mettre en lumière les trous de connaissances dont les scientifiques rennais de l’OSERen et du CSIM pourraient se saisir conjointement.

Le programme provisoire est disponible ici :

L’inscription est gratuite mais obligatoire sur ce lien.

Réservez la date pour cette journée d’échanges scientifiques !

EHESP – École des hautes études en santé publique 15 Av. du Professeur Léon Bernard, 35043 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Journée organisée dans le cadre de l’axe transverse « Paysages » de l’OSERen et du Centre Interdisciplinaire de Santé Mondiale (CISM – EHESP) environnement climat