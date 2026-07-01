Santé – Octobre rose, boulevard Clemenceau, Draguignan
jeudi 8 octobre 2026 · boulevard Clemenceau · Draguignan
Informations pratiques
Santé – Octobre rose Jeudi 8 octobre, 15h00 boulevard Clemenceau Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T15:00:00+02:00 – 2026-10-08T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T15:00:00+02:00 – 2026-10-08T18:00:00+02:00
Le cancer du sein, parlons-en !
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France et représente la première cause de décès par cancer chez la femme. C’est pourquoi il est important de ne pas avoir peur d’en parler et de s’informer. Il est nécessaire d’adopter les bons réflexes comme le dépistage, qui peut sauver des vies.
Détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90% des cas !
À l’occasion de l’événement Octobre rose, le 8 octobre, plusieurs animations seront proposées dont une marche.
boulevard Clemenceau Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Santé – Octobre rose
À voir aussi à Draguignan (Var)
- Musée des ATP – Visite flash de l’exposition « Les fêtes populaires », Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan 1 juillet 2026
- Musée des ATP – Aprés-midi jeux, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan 1 juillet 2026
- Danse – Initiation à la salsa, bachata et kizomba, Jardin Anglès, Draguignan 1 juillet 2026
- Musée des ATP – Atelier Décore ton corso, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan 2 juillet 2026
- Animation – Visite gourmande, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan 3 juillet 2026