Santé – Octobre rose, boulevard Clemenceau, Draguignan

Informations pratiques

Santé – Octobre rose Jeudi 8 octobre, 15h00 boulevard Clemenceau Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T15:00:00+02:00 – 2026-10-08T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-08T15:00:00+02:00 – 2026-10-08T18:00:00+02:00

Le cancer du sein, parlons-en !

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France et représente la première cause de décès par cancer chez la femme. C’est pourquoi il est important de ne pas avoir peur d’en parler et de s’informer. Il est nécessaire d’adopter les bons réflexes comme le dépistage, qui peut sauver des vies.

Détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90% des cas !

À l’occasion de l’événement Octobre rose, le 8 octobre, plusieurs animations seront proposées dont une marche.

boulevard Clemenceau Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Santé – Octobre rose