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Sara Miette raconte le Choro, Velours, velours — A kind of cabaret au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

samedi 26 septembre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris

Sara Miette raconte le Choro, Velours, velours — A kind of cabaret au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
38Riv Jazz Club
Adresse
38, rue de Rivoli
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Tarif en ligne : de 16 à 19 euros<br>Tarif sur place : de 19 à 22 euros.</p>

Emergé à la fin du 19ème siècle, le Choro mélange des rythmes afro-brésiliens entraînants à des mélodies virtuoses influencées par les musiques traditionnelles européennes (polka, valse, scottish…). Habituellement joué en « roda », choro signifie littéralement « pleur », « lamentation », ce qui se retrouve dans le saudade joyeux inhérent à ces mélodies, à l’instar du morceau mythique « Carinhoso ».

Line-up : Sara Miette : voix ; Vincent Robineau : guitare 7 cordes

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Choro — Avec une voix envoûtante, Sara Miette redonne vie à ce genre brésilien aux mélodies poignantes, mêlant tradition et modernité dans un spectacle captivant.
Le samedi 26 septembre 2026
de 17h00 à 18h00
Le samedi 26 septembre 2026
de 15h00 à 16h00
payant

Tarif en ligne : de 16 à 19 euros
Tarif sur place : de 19 à 22 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T20:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T16:00:00+02:00;2026-09-26T17:00:00+02:00_2026-09-26T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/concerts/sara-miette-raconte-le-choro contact@38riv.com


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