Sara Miette raconte le Choro, Velours, velours — A kind of cabaret au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
samedi 26 septembre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris
Informations pratiques
Emergé à la fin du 19ème siècle, le Choro mélange des rythmes afro-brésiliens entraînants à des mélodies virtuoses influencées par les musiques traditionnelles européennes (polka, valse, scottish…). Habituellement joué en « roda », choro signifie littéralement « pleur », « lamentation », ce qui se retrouve dans le saudade joyeux inhérent à ces mélodies, à l’instar du morceau mythique « Carinhoso ».
Line-up : Sara Miette : voix ; Vincent Robineau : guitare 7 cordes
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Choro — Avec une voix envoûtante, Sara Miette redonne vie à ce genre brésilien aux mélodies poignantes, mêlant tradition et modernité dans un spectacle captivant.
Le samedi 26 septembre 2026
de 17h00 à 18h00
Le samedi 26 septembre 2026
de 15h00 à 16h00
payant
Tarif en ligne : de 16 à 19 euros
Tarif sur place : de 19 à 22 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T20:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T16:00:00+02:00;2026-09-26T17:00:00+02:00_2026-09-26T18:00:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/sara-miette-raconte-le-choro contact@38riv.com
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