Sara Miette raconte le MPB, concert au 38Riv Jazz Club JSS26 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Dans la continuité de la bossa nova arrive la Música Popular Brasileira (ou MPB) portée par une nouvelle génération de musiciens qui depuis ont fait leur place au panthéon de la musique brésilienne. Moins insouciant que la bossa nova, le MPB se fait au fur et à mesure porteur de messages plus politiques dans un contexte de dictature militaire.

Line-up : Sara Miette : voix ; Edouard Ravelomantsoa : piano

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

MPB — Sara Miette, voix envoûtante d’une nouvelle génération, explore les profondeurs de la Música Popular Brasileira avec une touche de cabaret et des messages puissants.

Le samedi 24 octobre 2026

de 17h00 à 18h00

Le samedi 24 octobre 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 16€ à 19€

Tarif sur place : 19€ à 22€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-24T20:00:00+02:00

fin : 2026-10-24T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-24T15:00:00+02:00_2026-10-24T16:00:00+02:00;2026-10-24T17:00:00+02:00_2026-10-24T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/sara-miette-raconte-le-mpb contact@38riv.com



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