SARAH MCCLOY TRIO Espace culturel LE ROUDOUR Saint-Martin-des-Champs

Informations pratiques

Saint-Martin-des-Champs

SARAH MCCLOY TRIO

Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-29 20:30:00

fin : 2027-01-29 22:00:00

Date(s) :

2027-01-29

Entre blues sauvage, soul et jazz, la flamboyante compositrice chanteuse et pianiste américaine a tout d’une tornade. Gorgées de vie, ses chansons n’éludent rien des douloureuses fêlures qui ont émaillé sa vie. Mélancolie, colère, nostalgie, rêve quel que soit le registre, une rage viscérale l’habite. Cette tempête vocale n’est pas sans rappeler d’illustres prédécesseuses, on pense notamment à Nina Simone, Janis Joplin, Amy Winehouse, ou encore Aretha Franklin.

Cela sonne comme la promesse d’un rendez-vous d’un troisième type avec un tourbillon d’énergie qui ne manque ni d’humour ni de générosité. Une tempête blues-punk moite de La Nouvelle-Orléans, voilà le programme annoncé d’un concert de la chanteuse Sarah McCoy. Ce qui fait un bien fou au cœur comme au moral… .

Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90

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English :

L’événement SARAH MCCLOY TRIO Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-07-16 par OT BAIE DE MORLAIX