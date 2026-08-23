Sarah Mccoy Espace culturel Saint Clément Craon

Informations pratiques

Craon

Sarah Mccoy

Espace culturel Saint Clément 5 Place Saint-Clément Craon Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22 20:30:00

fin : 2027-01-22 22:00:00

Date(s) :

2027-01-22

Sarah McCoy, entre blues brûlant et jazz envoûtant, vous fera vibrer l’âme et le cœur à chaque note.

Véritable tornade musicale, Sarah McCoy nous convie à une expérience unique où l’âme du blues rencontre l’essence du jazz. De ses débuts dans les pianos-bars de la Nouvelle-Orléans aux festivals européens aux côtés des plus grands, cette diva à la voix impressionnante et au caractère bien trempé transforme chaque concert en un tourbillon d’émotions puissance, douceur, mélancolie et humour se mêlent avec générosité.

Flamboyante et intense, elle livre sur scène des compositions gorgées de vie, où chaque note révèle des blessures profondes et des rêves inassouvis. Avec sa voix volcanique, à la croisée de Nina Simone, Billie Holiday et Amy Winehouse, et sa présence incandescente, elle captive et bouleverse, emportant le public dans un univers à la fois intime et universel.

Une soirée avec elle, c’est une immersion sensorielle où l’énergie blues de la Louisiane rencontre la scène européenne pour un rendez-vous qui fait un bien fou au cœur et à l’âme ! .

Espace culturel Saint Clément 5 Place Saint-Clément Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 19 89 culture@paysdecraon.fr

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English :

Sarah McCoy, with her sparkling blues and captivating jazz, will stir your soul and heart with every note.

L’événement Sarah Mccoy Craon a été mis à jour le 2026-08-23 par SUD MAYENNE