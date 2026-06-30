SARAH MCCOY Sète
vendredi 23 avril 2027 · Sète
Informations pratiques
Sète
SARAH MCCOY
Avenue Victor Hugo Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-23
fin : 2027-04-23
Date(s) :
2027-04-23
Voix puissante et habitée, univers singulier à la croisée du blues et de la soul alternative aux accents électroniques Sarah McCoy s’est imposée en quelques années comme une figure marquante de la scène musicale actuelle par sa présence magnétique, sa voix ample et singulière, d’une excentricité folle et d’une exubérance communicative !
En savoir plus www.tmsete.com .
Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie
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English :
L’événement SARAH MCCOY Sète a été mis à jour le 2026-06-30 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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