Sarran

Sarran Festival

Sarran Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

Vendredi 01 août

A partir de 21h00 (Concert gratuit)

Revivez les années 80 et 90 en live avec le groupe DEKAFUNK

Buvette et restauration possible à partir de 19h30

Samedi 02 août

18h30 à 20h00 Apéritif avec l’ensemble d’ITALIE I Giullari di Minturno

20h00 Repas paëlla 25€

25 € boissons non comprises demi-tarif enfants de moins de 12 ans

Réservations au 06-80-88-51-52 avant le 30 Juillet 2026

21h00 Soirée latino animée par le groupe SONIDERA (Concert gratuit)

Restauration possible sans réservation à part du repas

Dimanche 03 août

Grand marché artisanal et produits locaux à partir de 10h00

Renseignements et réservations au 07-83-40-37-85 (Stéphanie)

12h 13h Apéro Concert avec les groupes du Bulgarie, Uruguay, Nouvelle-Zélande et Turquie

15h30 18h30 Spectacles chants et danses (120 artistes sur scène)

19h Apéro concert

21h-23h Spectacles chants et danses .

Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 88 51 52

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English :

L’événement Sarran Festival Sarran a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières