Sarran Festival Sarran
Sarran Festival Sarran vendredi 31 juillet 2026.
Sarran
Sarran Festival
Sarran Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
Vendredi 01 août
A partir de 21h00 (Concert gratuit)
Revivez les années 80 et 90 en live avec le groupe DEKAFUNK
Buvette et restauration possible à partir de 19h30
Samedi 02 août
18h30 à 20h00 Apéritif avec l’ensemble d’ITALIE I Giullari di Minturno
20h00 Repas paëlla 25€
25 € boissons non comprises demi-tarif enfants de moins de 12 ans
Réservations au 06-80-88-51-52 avant le 30 Juillet 2026
21h00 Soirée latino animée par le groupe SONIDERA (Concert gratuit)
Restauration possible sans réservation à part du repas
Dimanche 03 août
Grand marché artisanal et produits locaux à partir de 10h00
Renseignements et réservations au 07-83-40-37-85 (Stéphanie)
12h 13h Apéro Concert avec les groupes du Bulgarie, Uruguay, Nouvelle-Zélande et Turquie
15h30 18h30 Spectacles chants et danses (120 artistes sur scène)
19h Apéro concert
21h-23h Spectacles chants et danses .
Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 88 51 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sarran Festival Sarran a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
À voir aussi à Sarran (Corrèze)
- Accès libre au musée et aux expositions temporaires 2026, Musée du Président Jacques Chirac, Sarran 23 mai 2026
- Nuit européenne des musées Musée Chirac Sarran 23 mai 2026
- Atelier savon saponification à froid Sarran 31 mai 2026
- Soirée jeux Auberge espagnole Patati Patata Sarran 6 juin 2026
- Cercle de chants Concert avec Dawa Sarran 12 juin 2026