Saturdaykiz Summer Elegance Espace Corchade Metz

Metz

Saturdaykiz Summer Elegance

Espace Corchade 37 rue du Saulnois Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30 06:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Summer Vibes & Élégance Absolue.

Une ambiance chaude, envoûtante…

Des lumières tamisées, une atmosphère chic…

Des danseurs et danseuses sublimés par un style classe, fluide et irrésistible.

Dress code Pink seduction nightAdultes

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Espace Corchade 37 rue du Saulnois Metz 57070 Moselle Grand Est +33 6 21 56 32 82 mondaykizteam@gmail.com

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English :

Summer Vibes & Absolute Elegance.

A warm, bewitching ambience?

Soft lighting, a chic atmosphere?

Dancers sublimated by a classy, fluid and irresistible style.

Dress code: Pink seduction night

L’événement Saturdaykiz Summer Elegance Metz a été mis à jour le 2026-05-20 par AGENCE INSPIRE METZ