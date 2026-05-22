Saturdaykiz Summer Elegance Espace Corchade Metz
Saturdaykiz Summer Elegance Espace Corchade Metz samedi 30 mai 2026.
Metz
Saturdaykiz Summer Elegance
Espace Corchade 37 rue du Saulnois Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30 06:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Summer Vibes & Élégance Absolue.
Une ambiance chaude, envoûtante…
Des lumières tamisées, une atmosphère chic…
Des danseurs et danseuses sublimés par un style classe, fluide et irrésistible.
Dress code Pink seduction nightAdultes
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Espace Corchade 37 rue du Saulnois Metz 57070 Moselle Grand Est +33 6 21 56 32 82 mondaykizteam@gmail.com
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English :
Summer Vibes & Absolute Elegance.
A warm, bewitching ambience?
Soft lighting, a chic atmosphere?
Dancers sublimated by a classy, fluid and irresistible style.
Dress code: Pink seduction night
L’événement Saturdaykiz Summer Elegance Metz a été mis à jour le 2026-05-20 par AGENCE INSPIRE METZ
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