Les entretiens de la biodiversité 5ème édition Cloître des Récollets Metz

Metz

Les entretiens de la biodiversité 5ème édition

Cloître des Récollets 1 rue des Récollets Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-28 00:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-28

Les Entretiens de la biodiversité reviennent pour une 5ème édition à Metz. À l’occasion de ce grand rendez-vous, scientifiques, professionnels naturalistes, élus et journalistes se rassembleront à Metz autour de problématiques liées à l’environnement, afin de partager leur expérience de terrain et d’imaginer les solutions de demain. Le thème de cette année Vivre en ville fertile .

Qu’est-ce qu’une ville fertile ?

Cette notion recouvre une mosaïque d’espaces ou la nature, l’Homme et les animaux se connectent et interagissent. La ville fertile est un lieu d’échanges, de développement de nouvelles pratiques agricoles et de consommation de qualité, ainsi que de préservation de la nature, éléments favorables à notre santé.

Au programme

Jeudi 28 mai 2026 Spécial scolaire Stands, visites et animations.

Vendredi 29 mai 2026 Spécial scolaire Stands, visites et animations.

Remise des trophées régionaux pour la biodiversité (sur invitation).

Inauguration des entretiens de la biodiversité 2026 (sur invitation).

Samedi 30 mai 2026 Table ronde 1 10h Les forêts urbaines (sur inscription et dans la limite des places disponibles).

Table ronde 2 14h La gestion durable de l’eau (sur inscription et dans la limite des places disponibles).

Table ronde 3 16h La ceinture alimentaire (sur inscription et dans la limite des places disponibles).

Village écocitoyen aux Récollets Grand public. Soirée évènementielle (sur invitation).

Dimanche 31 mai 2026 Village écocitoyen aux Récollets Grand public. Diverses balades organisées (balade à énigmes, balades zinzins, nettoyage de la Moselle, etc.) Grand public.

Soirée de clôture à 18h Arsenal Jean-Marie Rausch de Metz (invités d’honneur Paul Watson et Lamya Essemlali, sur inscription).Tout public

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Cloître des Récollets 1 rue des Récollets Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

The Entretiens de la biodiversité are back for a 5th edition in Metz. Scientists, professional naturalists, elected representatives and journalists will gather in Metz to discuss environmental issues, share their field experience and imagine tomorrow’s solutions. This year’s theme: Living in a fertile city .

What is a fertile city?

This notion covers a mosaic of spaces where nature, man and animals connect and interact. The fertile city is a place for exchanges, the development of new agricultural practices and quality consumption, and the preservation of nature, all of which are conducive to our health.

Program:

Thursday, May 28, 2026 School special Stands, tours and activities.

Friday May 29, 2026 School special Stands, tours and events.

Regional biodiversity awards (by invitation).

Inauguration of the 2026 Biodiversity Talks (by invitation).

Saturday, May 30, 2026 Round table 1 10am: Urban forests (registration required, subject to availability).

Round table 2 2pm: Sustainable water management (registration required, subject to availability).

Round table 3 4pm: The food belt (registration required, subject to availability).

Eco-citizen village at Les Récollets General public. Evening event (by invitation only).

Sunday, May 31, 2026 Eco-citizen village at Les Récollets General public. Various organized walks (riddle walks, zinzin walks, Moselle river clean-up, etc.) General public.

Closing evening at 6pm Arsenal Jean-Marie Rausch, Metz (guests of honor: Paul Watson and Lamya Essemlali, registration required).

L’événement Les entretiens de la biodiversité 5ème édition Metz a été mis à jour le 2026-05-19 par AGENCE INSPIRE METZ