SAUCE COMEDY Montpellier

Après une première édition à guichets fermés, La Sauce Comedy Club fait son grand retour au Joséphine, l’étage du Café Joseph à Montpellier pour une deuxième date qui s’annonce encore plus savoureuse.

Bonne nouvelle pour les amateurs de stand-up à Montpellier La Sauce Comedy Club s’installe en résidence au Joséphine.

Désormais, retrouvez deux soirées Comedy Club par mois dans notre établissement, au cœur de Montpellier.

La prochaine soirée La Sauce Comedy Club au Joséphine aura lieu

Mercredi 12 mars

Deux sessions 19h30 et 21h30

Au Joséphine, Montpellier

Deux créneaux pour permettre à chacun de profiter du spectacle dans les meilleures conditions.

Après plusieurs éditions à succès, La Sauce et Le Joséphine unissent leurs énergies pour proposer un rendez-vous régulier dédié à l’humour et à la scène émergente.

Chaque session accueille une line-up d’humoristes prêts à enflammer la scène, avec des styles variés et une seule mission vous faire rire du début à la fin.

Petit conseil venez un peu en avance pour découvrir les plats et tapas du Joseph avant le spectacle.

Infos pratiques

Horaires des sessions 19h30 et 21h

Tarif 5€ l’entrée + sortie au chapeau .

3 Place Jean Jaurès Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 66 31 95 joseph@groupe-tandem.fr

English :

After a sold-out first edition, La Sauce Comedy Club is back at Joséphine, upstairs from Café Joseph in Montpellier, for a second date that promises to be even more delicious.

