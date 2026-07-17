Sauf la frontière / Glissando Elisa Shua Dusapin et Anne-Sophie Subilia, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

Sauf la frontière / Glissando

Elisa Shua Dusapin et Anne-Sophie Subilia Jeudi 27 août, 18h00 Autre lieu

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T18:00:00+02:00 – 2026-08-27T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T18:00:00+02:00 – 2026-08-27T19:00:00+02:00

À l’occasion de la parution de leurs derniers romans aux éditions Zoé, nous avons l’immense plaisir de vous convier à une rencontre avec deux autrices confirmées

Dans son nouveau livre Sauf la frontière, Elisa Shua Dusapin raconte comment, au dernier jour d’un festival de littérature à Beyrouth, elle descend au Sud Liban. Nous sommes le 7 octobre 2023 et elle ne sait pas ce qui se passe de l’autre côté de la frontière. Quelques mois plus tard, après son retour en Europe, un pressentiment la pousse à retourner d’urgence au Proche-Orient.

Dans Glissando, Anne-Sophie Subilia nous raconte le quotidien de Béa, submergée après la naissance de son deuxième enfant. Du couple fragilisé par la maternité à l’émerveillement devant l’enfance, la vie ordinaire prend ici la forme d’une poésie tendue et haletante.

Cette rencontre sera animée par Chloé Brendlé.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève

Rencontre avec Elisa Shua Dusapin et Anne-Sophie Subilia

DR