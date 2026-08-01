Sauf le passé de Sanaz Azari Rencontres AD HOC #9 Cinéma Espace(s) Loriol-sur-Drôme

Informations pratiques

Loriol-sur-Drôme

Sauf le passé de Sanaz Azari Rencontres AD HOC #9

Cinéma Espace(s) 12 avenue de la République Loriol-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-08-12 2026-09-11

Projection du film documentaire Sauf le passé de Sanaz Azari dans le cadre des 9èmes Rencontres Ad Hoc, festival du film documentaire se déroulant dans la Vallée de la Drôme.

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Cinéma Espace(s) 12 avenue de la République Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Screening of the documentary film Sauf le pass%E9 by Sanaz Azari as part of the 9%E8th Rencontres Ad Hoc, a documentary film festival taking place in the Dr%F4me Valley.

L’événement Sauf le passé de Sanaz Azari Rencontres AD HOC #9 Loriol-sur-Drôme a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme