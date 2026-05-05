Saumur

Saumur Loire Festival

Quai Lucien Gautier Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

Le Saumur Loire Festival revient pour sa 3ème édition ! Une folie douce s’empare des bords de Loire le temps d’un week-end, rassemblant les amoureux de La Loire autour d’animations festives.

L’Association des Marchés Flottants Ligériens et l’Office de Tourisme Saumur Val de Loire sont ravis d’annoncer le retour de leur événement phare Le SAUMUR LOIRE FESTIVAL, qui prend d’assaut les quais de Saumur en 2026.

La Loire Saumuroise se transforme en un véritable paradis pour les amateurs de bateaux et tous ceux qui souhaitent découvrir la magie de la batellerie de Loire.

Après le succès retentissant des deux premières éditions, le Saumur Loire Festival promet une expérience encore plus riche et immersive cette année.

Le programme complet sera disponible prochainement.

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2026. .

Quai Lucien Gautier Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 20 60 infos@ot-saumur.fr

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English :

The Saumur Loire Festival returns for its 3rd edition! A gentle madness takes over the banks of the Loire over the course of a weekend, bringing together lovers of the Loire around festive events.

L’événement Saumur Loire Festival Saumur a été mis à jour le 2026-04-28 par Anjou tourisme & attractivité