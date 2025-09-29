Sauve-Mouton Saint-Amand-Montrond

Sauve-Mouton

3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher

Début : Samedi 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Mime, cartoon, théâtre d’objet

Public à partir de 6 ans

45 minutes

Un mouton s’est échappé d’un livre et sème la pagaille en voyageant d’un livre à l’autre d’une bibliothèque. Un jeune lecteur et un bibliothécaire s’associent pour le retrouver avant que la situation ne dégénère. Commence alors une aventure où les différents univers des livres se mêlent les uns aux autres. .

