Sauve-Mouton Saint-Amand-Montrond
Sauve-Mouton Saint-Amand-Montrond samedi 14 mars 2026.
Sauve-Mouton
3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Mime, cartoon, théâtre d’objet
Public à partir de 6 ans
45 minutes
Un mouton s’est échappé d’un livre et sème la pagaille en voyageant d’un livre à l’autre d’une bibliothèque. Un jeune lecteur et un bibliothécaire s’associent pour le retrouver avant que la situation ne dégénère. Commence alors une aventure où les différents univers des livres se mêlent les uns aux autres. .
3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr
English :
Jester clown cabaret
For consenting adults
Running time 1h45
German :
Kabarett eines närrischen Clowns
Für einwilligende Erwachsene
Dauer 1h45
Italiano :
Cabaret di clown giullari
Per adulti consenzienti
Durata: 1 ora e 45 minuti
Espanol :
Payaso bufón cabaret
Para adultos
Duración: 1 hora 45 minutos
L’événement Sauve-Mouton Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2025-11-04 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE