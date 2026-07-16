« SAUVER LES ARCHIVES MOUILLÉES » – Atelier Découverte [Archives Toulouse], Archives départementales de la Haute-Garonne, Toulouse

Informations pratiques

« SAUVER LES ARCHIVES MOUILLÉES » – Atelier Découverte [Archives Toulouse] 12 et 13 septembre Archives départementales de la Haute-Garonne Haute-Garonne

Gratuit. En accès libre et continu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T16:30:00+02:00

Fuites d’eau dans le grenier, cave inondée = archives mouillées ! Conseils et bons réflexes, nous ferons de vous des experts du sauvetage. Testez notre atelier immersif et jetez-vous à.… l’eau !

Cette activité est à découvrir en famille.

Le samedi à 14h / 15h / 16h / 17h / 18h. Durée : 30mn.

Le dimanche à 11h / 12h / 14h / 15h / 16h. Durée : 30mn.

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Tout public.

En accès libre, sans réservation.

Rdv > Archives départementales, 11 bd Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse.

Accès > Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro ligne B : station François Verdier (20mn à pied).

GRATUIT.

Infos >www.archives.haute-garonne.fr / archives.action.culturelle@cd31.fr / 05.34.32.50.00.

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.archives.haute-garonne.fr »}, {« link »: « mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr »}]

Les Archives départementales seront ouvertes à Toulouse pour les Journées du Patrimoine le samedi 19 septembre de 14h à 20h et le dimanche 20 septembre de 11h à 18h.

©CD31