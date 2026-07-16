« SAUVER LES ARCHIVES MOUILLÉES » – Atelier Découverte [Archives Toulouse], Archives départementales de la Haute-Garonne, Toulouse
samedi 12 septembre 2026 · Archives départementales de la Haute-Garonne · Toulouse
Informations pratiques
« SAUVER LES ARCHIVES MOUILLÉES » – Atelier Découverte [Archives Toulouse] 12 et 13 septembre Archives départementales de la Haute-Garonne Haute-Garonne
Gratuit. En accès libre et continu.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T16:30:00+02:00
Fuites d’eau dans le grenier, cave inondée = archives mouillées ! Conseils et bons réflexes, nous ferons de vous des experts du sauvetage. Testez notre atelier immersif et jetez-vous à.… l’eau !
Cette activité est à découvrir en famille.
Le samedi à 14h / 15h / 16h / 17h / 18h. Durée : 30mn.
Le dimanche à 11h / 12h / 14h / 15h / 16h. Durée : 30mn.
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Tout public.
En accès libre, sans réservation.
Rdv > Archives départementales, 11 bd Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse.
Accès > Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro ligne B : station François Verdier (20mn à pied).
GRATUIT.
Infos >www.archives.haute-garonne.fr / archives.action.culturelle@cd31.fr / 05.34.32.50.00.
Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.archives.haute-garonne.fr »}, {« link »: « mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr »}]
Les Archives départementales seront ouvertes à Toulouse pour les Journées du Patrimoine le samedi 19 septembre de 14h à 20h et le dimanche 20 septembre de 11h à 18h.
©CD31
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