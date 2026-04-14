Save the date, Centre des congrès du Chapeau-Rouge, Quimper
Save the date, Centre des congrès du Chapeau-Rouge, Quimper vendredi 5 juin 2026.
Save the date Vendredi 5 juin, 10h00 Centre des congrès du Chapeau-Rouge Finistère
Inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00
Prenez date et notez dans vos agendas que l’assemblée générale de la Technopole Quimper-Cornouaille aura lie le vendredi 5 Juin 2026, de 10h à 12h.
Programme en cours de construction
Centre des congrès du Chapeau-Rouge 1 rue du paradis, quimper Quimper 29000 Locmaria Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « communication@tech-quimper.fr »}]
Évènement ouvert à tous et toutes innovation technopole