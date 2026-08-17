Informations pratiques

Ammerschwihr

Saveurs de Noël et vins d’Alsace bio

13 Grand rue Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 11:00:00

fin : 2026-12-05 12:00:00

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-12 2026-12-18 2026-12-19

Dégustation gourmande de vins bio, chocolats, bredalas et foie gras dans l’ambiance féerique de Noël alsacien.

Plongez dans la magie du Noël alsacien… à travers nos vins !

Lors de votre passage aux marchés de Noël, venez vivre un moment chaleureux et authentique au cœur de notre Domaine Familial.

Vivez un atelier sensoriel mêlant découverte de nos Vins Bio et gourmandises festives

dégustation de 4 vins du Domaine,

accompagnés de chocolats fins, bredalas (gâteaux de Noël) et d’un accord foie gras.

Un voyage gustatif unique pour (re)découvrir l’Alsace autrement… et pourquoi pas, dénicher vos vins coups de cœur pour les fêtes ! .

13 Grand rue Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 25 72 info@freyburger.fr

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English :

Gourmet tasting of organic wines, chocolates, bredalas and foie gras in the magical atmosphere of Alsatian Christmas.

L’événement Saveurs de Noël et vins d’Alsace bio Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg