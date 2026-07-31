SAVIM d’automne salon des vignerons et de la gastronomie Parc des Expositions Marseille
vendredi 20 novembre 2026 · Parc des Expositions · Marseille
Informations pratiques
Marseille
SAVIM d’automne salon des vignerons et de la gastronomie
Du vendredi 20 au lundi 23 novembre 2026 à partir de 10h.
Du vendredi au dimanche de 10h à 20h
Lundi de 10h à 18h. Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 10:00:00
fin : 2026-11-23
Date(s) :
2026-11-20
SAVIM d’automne salon des vignerons et de la gastronomie, 450 producteurs sur 14.000m² , se positionne aujourd’hui comme le salon de référence en France et en Europe avec le salon du goût de Turin.
Un salon authentique qui respecte un public à la recherche de produits sains et de grande qualité gustative.
Depuis sa création SAVIM MARSEILLE n’a cessé de croître avec une progression constante de 5 à 10% de visiteurs selon les années.
SAVIM c’est également le premier salon BIO du sud de la France avec plus de 100 producteurs en bio ou biodynamie à l’édition automne. A cela il convient d’ajouter une cinquantaine de producteurs labélisés en HVE. .
Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The SAVIM Fall Wine and Gastronomy Fair, featuring 450 producers across 14,000 m² , is now recognized as the leading trade show in France and Europe, alongside the Salone del Gusto in Turin.
L’événement SAVIM d’automne salon des vignerons et de la gastronomie Marseille a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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