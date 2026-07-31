SAVIM d’automne salon des vignerons et de la gastronomie Parc des Expositions Marseille

Informations pratiques

Marseille

SAVIM d’automne salon des vignerons et de la gastronomie

Du vendredi 20 au lundi 23 novembre 2026 à partir de 10h.

Du vendredi au dimanche de 10h à 20h

Lundi de 10h à 18h. Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 10:00:00

fin : 2026-11-23

Date(s) :

2026-11-20

SAVIM d’automne salon des vignerons et de la gastronomie, 450 producteurs sur 14.000m² , se positionne aujourd’hui comme le salon de référence en France et en Europe avec le salon du goût de Turin.

Un salon authentique qui respecte un public à la recherche de produits sains et de grande qualité gustative.



Depuis sa création SAVIM MARSEILLE n’a cessé de croître avec une progression constante de 5 à 10% de visiteurs selon les années.



SAVIM c’est également le premier salon BIO du sud de la France avec plus de 100 producteurs en bio ou biodynamie à l’édition automne. A cela il convient d’ajouter une cinquantaine de producteurs labélisés en HVE. .

Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The SAVIM Fall Wine and Gastronomy Fair, featuring 450 producers across 14,000 m² , is now recognized as the leading trade show in France and Europe, alongside the Salone del Gusto in Turin.

L’événement SAVIM d’automne salon des vignerons et de la gastronomie Marseille a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille