Marseille 15e Arrondissement

Savonnerie du midi La Corvette Indus’3Days

Mercredi 20 mai 2026 de 10h30 à 11h15.

Mercredi 27 mai 2026 de 10h30 à 11h15.

Mercredi 3 juin 2026 de 10h30 à 11h15. 72 rue Augustin Roux Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:30:00

fin : 2026-05-20 11:15:00

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03

Découvrez La Corvette, marque historique de la Savonnerie du Midi, qui perpétue depuis 1894 la fabrication du véritable Savon de Marseille.Familles

Symbole d’authenticité et de naturalité, La Corvette incarne le savoir-faire marseillais à travers des produits d’hygiène et d’entretien respectueux de la peau et de l’environnement. Une visite unique pour plonger dans l’univers du savon traditionnel et l’histoire d’une marque engagée et labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant.



A découvrir pendant la visite

Assistez à la fabrication du Savon de Marseille, explorez notre musée et découvrez les secrets d’un savoir-faire ancestral. Non accessible aux PMR

Visite à partir de 6 ans .

72 rue Augustin Roux Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Discover La Corvette, the historic brand of Savonnerie du Midi, which has been making genuine Savon de Marseille since 1894.

L’événement Savonnerie du midi La Corvette Indus’3Days Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille