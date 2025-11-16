Béziers

SAVOUREZ BÉZIERS !

2 place Gabriel Péri Béziers Hérault

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2025-11-16 2026-07-30 2026-08-20

Régalez vos yeux et vos papilles lors d’une visite gourmande du centre historique de Béziers, avec trois savoureuses étapes.

Prenez-en plein les yeux et les papilles avec cette visite gourmande dans le centre historique de Béziers!

Le parcours prévoit trois arrêts dégustations fromages/charcuterie à la Laiterie Fabre aux Halles, coque biterroise à la boulangerie le Cristal et verre au Bistro la Prison. .

2 place Gabriel Péri Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English :

Feast your eyes and taste buds on a gourmet tour of Béziers’ historic center, featuring three tasty stops.

L’événement SAVOUREZ BÉZIERS ! Béziers a été mis à jour le 2026-06-06 par 34 ADT34