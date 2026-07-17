Say Cheeeese !, Gare Saint Sauveur, Lille

Informations pratiques

Say Cheeeese ! 11 – 13 septembre Gare Saint Sauveur Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T18:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-13T12:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Du 11 au 13 septembre, l’Institut vous donne rendez-vous à la Gare Saint-Sauveur pour le lancement du Bicentenaire de la photographie. Un week-end de fête et de découverte, où l’image se vit, autant qu’elle se regarde.

Pendant deux jours, rencontrez des artistes, dénichez un livre photo au Book Market, testez le jeu d’enquête photographique Monumentu, participez à des ateliers, le dimanche chinez du matériel photo à la brocante, ou faites-vous tirer le portrait !

À la tombée du jour, changement de rythme : performances, concerts, DJ et VJ sets animent le bistrot.

Un week-end pour sortir du cadre, regarder autrement, essayer, créer… Et vibrer autour de la photo !

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Expo, livres, appareils, jeux, ateliers, projections, collecte, discussions… Pendant 3 jours l’Institut pour la photographie investit la Gare Saint Sauveur et fête la photo sous toutes ses formes.

©La Conserverie