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Say Cheeeese !, Gare Saint Sauveur, Lille

vendredi 11 septembre 2026 · Gare Saint Sauveur · Lille

Say Cheeeese !, Gare Saint Sauveur, Lille

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Gare Saint Sauveur
Adresse
17 bd Jean Baptiste Lebas
Ville
59046 Lille
Département
Nord

Say Cheeeese ! 11 – 13 septembre Gare Saint Sauveur Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T18:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-13T12:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Du 11 au 13 septembre, l’Institut vous donne rendez-vous à la Gare Saint-Sauveur pour le lancement du Bicentenaire de la photographie. Un week-end de fête et de découverte, où l’image se vit, autant qu’elle se regarde.

Pendant deux jours, rencontrez des artistes, dénichez un livre photo au Book Market, testez le jeu d’enquête photographique Monumentu, participez à des ateliers, le dimanche chinez du matériel photo à la brocante, ou faites-vous tirer le portrait !

À la tombée du jour, changement de rythme : performances, concerts, DJ et VJ sets animent le bistrot.

Un week-end pour sortir du cadre, regarder autrement, essayer, créer… Et vibrer autour de la photo !

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France
Expo, livres, appareils, jeux, ateliers, projections, collecte, discussions… Pendant 3 jours l’Institut pour la photographie investit la Gare Saint Sauveur et fête la photo sous toutes ses formes.

©La Conserverie

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