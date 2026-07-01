Say « Cheeeese! », Gare Saint Sauveur, Lille

Informations pratiques

Say « Cheeeese! » 11 – 13 septembre Gare Saint Sauveur Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T00:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T12:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Pendant deux jours, rencontrez des artistes, dénichez un livre photo au Book Market, testez le jeu d’enquête photographique Monumentu, participez à des ateliers, chinez du matériel photo à la brocante du dimanche ou faites-vous tirer le portrait !

À la tombée du jour, changement de rythme : performances, concerts live, DJ et VJ sets animent le bistrot.

Un week-end pour sortir du cadre, regarder autrement, essayer, créer… Et vibrer autour de la photo !

+ d’infos à venir !

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Du 11 au 13 septembre, l’Institut vous donne rendez-vous à la Gare Saint-Sauveur pour le lancement du Bicentenaire de la photographie. Un week-end de fête où l’image se vit autant qu’elle se regarde.

© La Conserverie – Madame Marchand