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Say « Cheeeese! », Gare Saint Sauveur, Lille

vendredi 11 septembre 2026 · Gare Saint Sauveur · Lille

Say « Cheeeese! », Gare Saint Sauveur, Lille

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Gare Saint Sauveur
Adresse
17 bd Jean Baptiste Lebas
Ville
59046 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Say « Cheeeese! » 11 – 13 septembre Gare Saint Sauveur Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T00:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T12:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Pendant deux jours, rencontrez des artistes, dénichez un livre photo au Book Market, testez le jeu d’enquête photographique Monumentu, participez à des ateliers, chinez du matériel photo à la brocante du dimanche ou faites-vous tirer le portrait !

À la tombée du jour, changement de rythme : performances, concerts live, DJ et VJ sets animent le bistrot.

Un week-end pour sortir du cadre, regarder autrement, essayer, créer… Et vibrer autour de la photo !

+ d’infos à venir !

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.
Du 11 au 13 septembre, l’Institut vous donne rendez-vous à la Gare Saint-Sauveur pour le lancement du Bicentenaire de la photographie. Un week-end de fête où l’image se vit autant qu’elle se regarde.

© La Conserverie – Madame Marchand

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