SCÈNE FLOTTANTE UB40 Agde

Informations pratiques

Agde

SCÈNE FLOTTANTE UB40

Plan d’eau de la Cathédrale Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

La Scène Flottante ouvre le bal avec une légende du reggae le groupe britannique UB40 !

45 ans de hits, des tubes planétaires comme Red Red Wine, Kingston Town ou encore Here I am, une setlist qui fait vibrer les foules depuis des décennies.

Aujourd’hui, c’est avec le chanteur Matt Doyle que le groupe vous emporte sur les flots du reggae

Formé à Birmingham en 1978 par les frères Robin et Ali Campbell, UB40 s’inspire des rythmes du ska et du reggae importés de Jamaïque mêlant habilement la richesse des différents courants caribéens afin de créer cette musique singulière, fusion élégante entre traditions jamaïcaines et pop anglaise si caractéristique. Mais bien avant la reconnaissance internationale, c’est en allant pointer au chômage, dans une Birmingham frappée de plein fouet par la crise économique, qu’ils vont avoir l’idée du nom de leur groupe ce sera UB40. Un nom qui fait référence au formulaire britannique de demande des droits au chômage (Unemployment Benefits, Form 40).

En 1983, UB40 enregistre Labour of Love, un album de reprises de reggae, classé numéro un des charts anglais porté notamment par Red Red Wine, adaptation du titre de Neil Diamond. En 1985, le groupe conquiert l’Amérique grâce à la reprise de Sonny and Cher I Got You Babe, interprétée en duo avec Chrissie Hynde des Pretenders. Avec plus de 100 millions de disques écoulés depuis le début de leur carrière et plus d’une décennie de présence dans les charts britanniques, UB 40 est, et restera, le groupe de reggae le plus connu au monde .

Plan d’eau de la Cathédrale Agde 34300 Hérault Occitanie

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English : SCÈNE FLOTTANTE UB40

The Scène Flottante kicks things off with a reggae legend: the British band UB40!

L’événement SCÈNE FLOTTANTE UB40 Agde a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 ADT34