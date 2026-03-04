Scène musicale amateur, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Scène musicale amateur Samedi 7 mars, 15h30 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Entrée libre

Début : 2026-03-07T15:30:00+01:00 – 2026-03-07T17:30:00+01:00

Dans le cadre du mois de la poésie, les étudiants de la licence « Musique et chansons » de l’Université de Bordeaux Montaigne, proposeront une mise en musique de leurs textes poétiques. Ce sera ensuite au chanteur Pierre Vanier, figure de la scène bordelaise, de faire résonner ses mots.

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Pierre Vanier précédé des étudiants de la licence « Musique et chansons »

Hèctor Abela (photo centrale) et F. Desmesure (autres photos)