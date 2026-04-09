Scène ouverte 9 & 10 mai 2026 : Conteurs amateurs – sur inscription | Festival Fabula Ferme de la Harpe Rennes Rennes 9 et 10 mai Ille-et-Vilaine

Gratuit – Sur inscription (jusqu’au 30 avril)

Un moment participatif du festival Fabula : le public est invité à venir raconter une histoire. Temps ouvert aux conteurs amateurs, sur inscription à partir de 16 ans

Et vous ? Venez raconter une histoire.

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Pendant le festival de contes **Fabula**, certains moments sont ouverts à celles et ceux qui souhaitent partager un récit avec le public : conte traditionnel, histoire inventée ou récit personnel.

Ces temps conviviaux permettent aux **conteurs amateurs** de prendre la parole et de participer à l’esprit du festival.

Selon l’horaire, ces rendez-vous prennent différentes formes :

* **apéro conte** (samedi et dimanche 12h00 – 12h30)

* **sieste contée** (samedi 14h00 – 14h45)

* **scène ouverte** (16h30 – 18h00)

Les histoires doivent être **courtes et accessibles à tous** : chacun raconte à sa manière, simplement pour le plaisir de partager une histoire.

**Durée maximum d’une histoire : 6 minutes.**

La participation est **gratuite** mais l’**inscription est nécessaire** pour nous permettre d’organiser ces temps de conte.

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à :

[tisseursdecontes@gmail.com](mailto:tisseursdecontes@gmail.com)

**Objet du mail :**

le jour et l’horaire souhaité

**Dans le corps du mail :**

* votre nom et prénom

* votre numéro de téléphone

* l’horaire souhaité

Ces rendez-vous font partie de la 1ère édition du **festival de contes Fabula** Une belle idée de sortie sur Rennes entre amis, famille, avec enfants pendant le .week-end du 8 mai 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-09T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-10T12:30:00.000+02:00

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tisseursdecontes@gmail.com http://www.tisseursdecontes.fr https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture

Ferme de la Harpe Rennes avenue Charles et Raymonde Tillon Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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