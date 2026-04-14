Scène ouverte 9 & 10 mai 2026 : Conteurs amateurs – sur inscription | Festival Fabula, Ferme de la Harpe Rennes, Rennes
Scène ouverte 9 & 10 mai 2026 : Conteurs amateurs – sur inscription | Festival Fabula, Ferme de la Harpe Rennes, Rennes samedi 9 mai 2026.
Scène ouverte 9 & 10 mai 2026 : Conteurs amateurs – sur inscription | Festival Fabula 9 et 10 mai Ferme de la Harpe Rennes Ille-et-Vilaine
Gratuit – Sur inscription (jusqu’au 30 avril)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T12:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-10T12:00:00+02:00 – 2026-05-10T12:30:00+02:00
Et vous ? Venez raconter une histoire.
Pendant le festival de contes Fabula, certains moments sont ouverts à celles et ceux qui souhaitent partager un récit avec le public : conte traditionnel, histoire inventée ou récit personnel.
Ces temps conviviaux permettent aux conteurs amateurs de prendre la parole et de participer à l’esprit du festival.
Selon l’horaire, ces rendez-vous prennent différentes formes :
- apéro conte (samedi et dimanche 12h00 – 12h30)
- sieste contée (samedi 14h00 – 14h45)
- scène ouverte (16h30 – 18h00)
Les histoires doivent être courtes et accessibles à tous : chacun raconte à sa manière, simplement pour le plaisir de partager une histoire.
Durée maximum d’une histoire : 6 minutes.
La participation est gratuite mais l’inscription est nécessaire pour nous permettre d’organiser ces temps de conte.
Pour vous inscrire, envoyez un courriel à :
tisseursdecontes@gmail.com
Objet du mail :
le jour et l’horaire souhaité
Dans le corps du mail :
- votre nom et prénom
- votre numéro de téléphone
- l’horaire souhaité
Ces rendez-vous font partie de la 1ère édition du festival de contes Fabula Une belle idée de sortie sur Rennes entre amis, famille, avec enfants pendant le .week-end du 8 mai 2026.
Ferme de la Harpe Rennes avenue Charles et Raymonde Tillon Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « tisseursdecontes@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tisseursdecontes.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture »}] [{« link »: « mailto:tisseursdecontes@gmail.com »}]
Un moment participatif du festival Fabula : le public est invité à venir raconter une histoire. Temps ouvert aux conteurs amateurs, sur inscription à partir de 16 ans scène ouverte conte
Tisseurs de contes
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