Montpellier

SCÈNE OUVERTE CLASSIQUE FÊTE DE LA MUSIQUE

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Dimanche 21 juin à 17h00

L’Opéra Orchestre ouvre aux musiciens non-professionnels les portes de la Salle Molière. Un piano de concert sera mis à votre disposition. Vous pouvez choisir de vous produire seul(e), en famille ou entre amis.

Dimanche 21 juin à 17h00

L’Opéra Orchestre ouvre aux musiciens non-professionnels les portes de la Salle Molière. Un piano de concert sera mis à votre disposition. Vous pouvez choisir de vous produire seul(e), en famille ou entre amis. Alors montez sur la scène de la Salle Molière et faites l’expérience unique de la scène devant un public !

Nous invitons le public à venir nombreux encourager nos talents !

Comment participer ?

Pour vous inscrire à la Scène ouverte, merci de bien vouloir envoyer un email à scenes.ouvertes@oonm.fr avec les informations suivantes

– votre prénom, nom et date de naissance

– votre instrument et/ou tessiture

– votre niveau de pratique musicale (vous pouvez, si vous le souhaitez, résumer votre parcours en quelques lignes)

– le répertoire que vous souhaitez interpréter, avec le minutage de votre programme (10/15 minutes maximum), et l’effectif associé si vous deviez être plusieurs interprètes

– une courte vidéo de vous en train de jouer chanter (il peut s’agir d’un répertoire différent de celui que vous proposez pour la scène ouverte). .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : SCÈNE OUVERTE CLASSIQUE FÊTE DE LA MUSIQUE

Sunday, June 21 at 5:00 p.m

The Opera Orchestra opens the doors of the Salle Molière to non-professional musicians. A concert piano will be at your disposal. You can choose to perform alone, with family or friends.

L’événement SCÈNE OUVERTE CLASSIQUE FÊTE DE LA MUSIQUE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OT MONTPELLIER