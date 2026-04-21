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Scène ouverte de Slam et Atelier d’écriture Festival Granville d’Art Yacht Club Granville

Scène ouverte de Slam et Atelier d’écriture Festival Granville d’Art Yacht Club Granville

Scène ouverte de Slam et Atelier d’écriture Festival Granville d’Art Yacht Club Granville dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Yacht Club

Adresse : Promenade du Docteur Paul Lavat

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif :

Granville

Scène ouverte de Slam et Atelier d’écriture Festival Granville d’Art

Yacht Club Promenade du Docteur Paul Lavat Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

L’association Presqu’île de Poésie est au Festival Granville d’Art.
Ce festival se déroule du 1er au 3 mai 2026 dans tout Granville.
Plus d’information sur https://granvilledart.com/

L’association est présente sur 2 évènements le 3 mai 2026
– A 14h00, un atelier d’écriture au Yacht Club (port de Hérel) suivi d’une scène de poésie et slam. L’atelier sera animé par Seb Duch.
– A 14h00 également, un spectacle de poésie, slam et musique sur la Libération au THV.

Informations pratiques
– Atelier d’écriture de 14h00 à 14h45,
– Inscriptions Ouverture des inscriptions à partir de 14h00,
– Début des performances 14h45.

– Contact pour plus d’infos, écrivez à presquiledepoesie@gmail.com.
Venez nombreux pour partager, découvrir et profiter d’un moment convivial autour de la poésie vivante !   .

Yacht Club Promenade du Docteur Paul Lavat Granville 50400 Manche Normandie +33 6 40 15 48 30  franck.lenoel@wanadoo.fr

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English : Scène ouverte de Slam et Atelier d’écriture Festival Granville d’Art

L’événement Scène ouverte de Slam et Atelier d’écriture Festival Granville d’Art Granville a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Granville Terre et Mer

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