Scène ouverte de Slam et Atelier d’écriture Festival Granville d’Art Yacht Club Granville
Scène ouverte de Slam et Atelier d’écriture Festival Granville d’Art Yacht Club Granville dimanche 3 mai 2026.
Granville
Scène ouverte de Slam et Atelier d’écriture Festival Granville d’Art
Yacht Club Promenade du Docteur Paul Lavat Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
L’association Presqu’île de Poésie est au Festival Granville d’Art.
Ce festival se déroule du 1er au 3 mai 2026 dans tout Granville.
Plus d’information sur https://granvilledart.com/
L’association est présente sur 2 évènements le 3 mai 2026
– A 14h00, un atelier d’écriture au Yacht Club (port de Hérel) suivi d’une scène de poésie et slam. L’atelier sera animé par Seb Duch.
– A 14h00 également, un spectacle de poésie, slam et musique sur la Libération au THV.
Informations pratiques
– Atelier d’écriture de 14h00 à 14h45,
– Inscriptions Ouverture des inscriptions à partir de 14h00,
– Début des performances 14h45.
– Contact pour plus d’infos, écrivez à presquiledepoesie@gmail.com.
Venez nombreux pour partager, découvrir et profiter d’un moment convivial autour de la poésie vivante ! .
Yacht Club Promenade du Docteur Paul Lavat Granville 50400 Manche Normandie +33 6 40 15 48 30 franck.lenoel@wanadoo.fr
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English : Scène ouverte de Slam et Atelier d’écriture Festival Granville d’Art
L’événement Scène ouverte de Slam et Atelier d’écriture Festival Granville d’Art Granville a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Granville Terre et Mer
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