SCÈNE OUVERTE : MUSIC FOR PLANET, ROUGE BORDEAUX ET LA MAISON ECOCITOYENNE FÊTENT LA MUSIQUE !, Maison écocitoyenne, Bordeaux
SCÈNE OUVERTE : MUSIC FOR PLANET, ROUGE BORDEAUX ET LA MAISON ECOCITOYENNE FÊTENT LA MUSIQUE !, Maison écocitoyenne, Bordeaux samedi 20 juin 2026.
SCÈNE OUVERTE : MUSIC FOR PLANET, ROUGE BORDEAUX ET LA MAISON ECOCITOYENNE FÊTENT LA MUSIQUE ! Samedi 20 juin, 14h00 Maison écocitoyenne Gironde
Entrée libre, SANS inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
Toute l’après-midi, la Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole se transforme en scène ouverte : musiciens et mélomanes, venez jouer ou écouter quelques morceaux et (re)découvrir ce lieu central pour la transition écologique !
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Le 20 juin 2026, Music For Planet et Rouge Bordeaux unissent leurs forces pour amener la Fête de la Musique à la Maison Ecocitoyenne !
crédits images Music for Planet
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