SCÈNE OUVERTE pendant le Festival Quartier du Livre Centre Paris Anim’ Arras PARIS

Les élèves musiciens des trois établissements vous convient à un concert valorisant leur collaboration à l’occasion de la onzième édition du Festival Quartier du Livre

A l’occasion du Festival Quartier du Livre, le conservatoire Gabriel Fauré organise une scène ouverte valorisant la collaboration avec l’Ecole d’Art Musical (EAM) et le Centre Paris Anim’ Arras.

Le vendredi 29 mai 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-29T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-29T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T19:00:00+02:00_2026-05-29T20:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Arras 48 rue du Cardinal Lemoine 75005 PARIS

+33146339798 conservatioire5@paris.fr



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