SCÈNE OUVERTE pendant le Festival Quartier du Livre Centre Paris Anim’ Arras PARIS
SCÈNE OUVERTE pendant le Festival Quartier du Livre Centre Paris Anim’ Arras PARIS vendredi 29 mai 2026.
Les élèves musiciens des trois établissements vous convient à un concert valorisant leur collaboration à l’occasion de la onzième édition du Festival Quartier du Livre
A l’occasion du Festival Quartier du Livre, le conservatoire Gabriel Fauré organise une scène ouverte valorisant la collaboration avec l’Ecole d’Art Musical (EAM) et le Centre Paris Anim’ Arras.
Le vendredi 29 mai 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-29T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-29T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T19:00:00+02:00_2026-05-29T20:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Arras 48 rue du Cardinal Lemoine 75005 PARIS
+33146339798 conservatioire5@paris.fr
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Arras et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Visite nocturne et musicale, Europa Expérience, 23 mai 2026
- Le vide grenier des ambitieux Marché Place des Fêtes Paris 23 mai 2026
- Visite de l’exposition (((INTERFERENCE_S)))) – Acte 6 – « Augures et Frémissements », Centre Wallonie Bruxelles/Paris, Paris 23 mai 2026
- « La classe, l’œuvre ! » – Cartels pirates au Musée national de la Marine, Musée de la marine, Paris 23 mai 2026
- Village Croix-Rouge : venez découvrir nos activités et vous former ! Parvis de la Gare Montparnasse Paris 23 mai 2026