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SCÈNE OUVERTE pendant le Festival Quartier du Livre Centre Paris Anim’ Arras PARIS

SCÈNE OUVERTE pendant le Festival Quartier du Livre Centre Paris Anim’ Arras PARIS

SCÈNE OUVERTE pendant le Festival Quartier du Livre Centre Paris Anim’ Arras PARIS vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Arras

Adresse : 48 rue du Cardinal Lemoine

Ville : 75005 PARIS

Département : Paris

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Les élèves musiciens des trois établissements vous convient à un concert valorisant leur collaboration à l’occasion de la onzième édition du Festival Quartier du Livre

A l’occasion du Festival Quartier du Livre, le conservatoire Gabriel Fauré organise une scène ouverte valorisant la collaboration avec l’Ecole d’Art Musical (EAM) et le Centre Paris Anim’ Arras.
Le vendredi 29 mai 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-29T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-29T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T19:00:00+02:00_2026-05-29T20:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Arras 48 rue du Cardinal Lemoine  75005 PARIS
+33146339798 conservatioire5@paris.fr


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