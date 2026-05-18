Scène ouverte pour tous ! Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris
Scène ouverte pour tous ! Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris samedi 27 juin 2026.
Pour partagez vos talents, inscrivez-vous auprès des bibliothécaires, sur place, par téléphone ou par mail. Et si vous voulez profiter des talents des autres, l’entrée est libre.
Vous faites de la musique, de la magie, vous chantez,
vous chansignez, vous dansez, vous slamez, vous dites de la poésie, des contes, des histoires drôles…
Partagez vos talents, et invitez vos amis…
Le samedi 27 juin 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T15:00:00+02:00_2026-06-27T17:00:00+02:00
Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris
+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr
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