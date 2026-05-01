Scène ouverte Théâtre Auditorium du Conservatoire Rodez
Scène ouverte Théâtre Auditorium du Conservatoire Rodez vendredi 22 mai 2026.
Rodez
Scène ouverte Théâtre
Auditorium du Conservatoire 5 Place Sainte Catherine Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Pour cette dernière scène ouverte de la saison découvrez le travail des élèves comédiens du Conservatoire.
Extraits de la Colonie de Marivaux
Travail sur l’acte 1 de la tragédie La Maison de Bernarda Alba de Garcia Lorca pour explorer différentes techniques d’interprétation,
Exercice de mise en abyme du théâtre à travers une performance d’improvisation dans l’ici et maintenant de la scène .
Auditorium du Conservatoire 5 Place Sainte Catherine Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 83 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the last open stage of the season, discover the work of the Conservatoire’s student actors.
L’événement Scène ouverte Théâtre Rodez a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Rodez (Aveyron)
- Atelier vélo participatif gratuit, UNIK BIKE Occasion, Rodez 9 mai 2026
- Concert De la Corse au Rouergue La menuiserie Rodez 10 mai 2026
- NOUVEAU CIRQUE ZAVATTA CHAPITEAU ZAVATTA Rodez 13 mai 2026
- Festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3 Rodez 16 mai 2026
- Color Run Rodez 17 mai 2026