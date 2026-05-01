Scène ouverte Théâtre Auditorium du Conservatoire Rodez

Rodez

Scène ouverte Théâtre

Auditorium du Conservatoire 5 Place Sainte Catherine Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Pour cette dernière scène ouverte de la saison découvrez le travail des élèves comédiens du Conservatoire.

Extraits de la Colonie de Marivaux

Travail sur l’acte 1 de la tragédie La Maison de Bernarda Alba de Garcia Lorca pour explorer différentes techniques d’interprétation,

Exercice de mise en abyme du théâtre à travers une performance d’improvisation dans l’ici et maintenant de la scène .

Auditorium du Conservatoire 5 Place Sainte Catherine Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 83 40

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English :

For the last open stage of the season, discover the work of the Conservatoire’s student actors.

L’événement Scène ouverte Théâtre Rodez a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)