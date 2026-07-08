Scènes de corps et d’esprit Théâtre de l’Odéon Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Scènes de corps et d’esprit

Du lundi 14 au mardi 15 décembre 2026 à partir de 20h. Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-14 20:00:00

fin : 2026-12-15

Date(s) :

2026-12-14

C’est ce qui s’appelle savoir se faire désirer.

Quatre ans après son dernier spectacle, Antonia de Rendinger remonte sur scène, toujours avec le même mordant.









De l’enfance à l’Ehpad, il n’y a qu’un pas de côté, celui qu’a choisi de faire Antonia de Rendinger dans le tourbillon de la vie. Et elle n’y va pas par quatre chemins. De la petite fille retorse à la grand-mère hippie, de la mère brute de fonderie soûlée par sa fille écolo à la mère modèle qui vit l’adolescence de sa fille comme une tragédie, en passant par le père qui prend tout ça avec philosophie, l’humoriste incarne tous ces personnages, sans forcer le trait, avec une justesse d’interprétation qui rend les conflits de générations tellement plus savoureux.









Par et avec Antonia de Rendinger

Mise en scène Caroline Duffau .

Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

That’s what you call knowing how to make yourself desirable.

L’événement Scènes de corps et d’esprit Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille