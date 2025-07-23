Scènes de corps et d’esprit Troyes

Théâtre Le Quai Troyes Aube

Tarif : 25 – 25 – 26 Eur

Début : 2026-05-28 20:30:00

2026-05-28

Dans le grand cycle de la vie, l’organisation mystérieuse du cosmos, il est des événements qui tels des comètes attendues fiévreusement par les spécialistes, ne se reproduisent que tous les 4, 6, 8 ans. Il en est ainsi des spectacles d’Antonia de Rendinger, qui après avoir sillonné le monde avec son dernier seule-en-scène poursuit sa trajectoire avec cette nouvelle œuvre plus pétillante, exigeante et brillante encore que la précédente (si, si c’est possible)… une foison de personnages nouveaux, des sujets délicats et délicatement choisis, des textes sublimes, une mise en scène sobre et intelligente.



Depuis 2022, se produisant dans toute la France avec son dernier et brillant spectacle, Scènes de corps et d’esprit , elle est saluée par une critique unanime et dithyrambique qui reconnaît en elle une figure incontournable et intemporelle de la scène actuelle. Son talent pour l’improvisation, sa capacité à incarner une foule de personnages et son humour incisif font d’elle une artiste hors cadre, dont la carrière continue de prospérer et d’inspirer.



Extraits de presse

>> TELERAMA : Jouissif ! L’humoriste-comédienne n’a jamais autant excellé que dans ce nouvel opus

>> LE MONDE Avec ce quatrième spectacle, elle arrive au sommet de son art

>> LE PARISIEN Une performance Bluffante ! Un spectacle d’une grande maitrise

>> LE JOURNAL DU DIMANCHE : Sens du détail, gestuelle éloquente. Talent d’interprétation sur le fil, entre noirceur et fantaisie

Réservation du 01-06-2025 au 04-09-2025 réservé aux adhérents saison 2025-2026 ; A partir du 04-09-2025 tout public .

Théâtre Le Quai Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 12 93 59 51 contact@theatrelequai.fr

