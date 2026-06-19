SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE, DE INGMAR BERGMAN / ARTHUR NAUZYCIEL Théâtre National de Bretagne Rennes 29 septembre – 9 octobre Ille-et-Vilaine

Marianne et Johan ont tout d’un couple modèle : 10 ans de mariage, 2 enfants, une belle maison. Mais cette façade idéale se fissure.

Marianne et Johan ont tout d’un couple modèle : 10 ans de mariage, 2 enfants, une belle maison. Mais cette façade idéale se fissure.

Dans la Suède protestante des années 70, elle est avocate spécialisée dans les divorces, lui, universitaire. Normalement, ils devraient savoir se parler, maîtriser les mots. Mais quand la rupture s’annonce, quelque chose se détraque. Scènes de la vie conjugale ausculte, étape par étape, la construction et la déconstruction de l’institution « mariage », de l’institution « couple ».

Bénédicte Cerutti et Laurent Poitrenaux, réunis pour la première fois au théâtre par Arthur Nauzyciel, racontent l’histoire de ce couple qui se défait et met en évidence les rapports de pouvoir et de forces à l’œuvre dans nos constructions intimes et notre environnement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-29T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-09T22:30:00.000+02:00

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https://www.t-n-b.fr/programmation/scenes-de-la-vie-conjugale

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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