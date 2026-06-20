Scènes de pays Entrelacs | Cie Tadour Centre Culturel La Loge Beaupréau-en-Mauges
Scènes de pays Entrelacs | Cie Tadour Centre Culturel La Loge Beaupréau-en-Mauges samedi 12 décembre 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Scènes de pays Entrelacs | Cie Tadour
Centre Culturel La Loge 1 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 20:30:00
fin : 2026-12-12 21:30:00
Date(s) :
2026-12-12
Une tapisserie vivante au Centre Culturel La Loge à Beaupréau !
Après Rihla, les artistes de l’école des arts du cirque La Carrière proposent une nouvelle création sur le thème de Tisser le futur . C’est avant tout une histoire de liens qui se croisent, se superposent et dessinent des maillages éphémères. Le geste acrobatique devient fil, trame et nœud. Le spectacle questionne nos façons de cohabiter, de nous relier et de créer ensemble. Les acrobates explorent, à travers le tissage de corps et d’objets, les liens humains.
Rendez-vous Famille dès 6 ans
Placement numéroté
Accessible aux personnes avec une déficience auditive
Bar et restauration sur place .
Centre Culturel La Loge 1 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr
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English :
A Living Tapestry at the La Loge %E0 Beaupr%E9au Cultural Center!
L’événement Scènes de pays Entrelacs | Cie Tadour Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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