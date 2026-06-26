Scènes de pays Guillaume Meurice | Pourquoi est-on dans la merde jusqu’au cou ? Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
Scènes de pays Guillaume Meurice | Pourquoi est-on dans la merde jusqu’au cou ? Beaupréau Beaupréau-en-Mauges samedi 13 mars 2027.
Beaupréau-en-Mauges
Scènes de pays Guillaume Meurice | Pourquoi est-on dans la merde jusqu’au cou ?
Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-13 20:30:00
fin : 2027-03-13 22:00:00
Date(s) :
2027-03-13
Guillaume Meurice à La Loge à Beaupréau
Et comment ne pas baisser la tête ?
La Cinquième République est à l’agonie, la démocratie française vacille et Bernard Arnault a repris deux fois des truffes à la cantine.
Dans ce spectacle-conférence, Guillaume Meurice nous explique pourquoi nous en sommes arrivés là, comment résister et préparer la suite, pour comme le disait presque Victor Hugo étonner la catastrophe par le peu de peur qu’elle nous fait bordel de merde ! .
Bar et restauration sur place
Vente de livres .
Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr
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Guillaume Meurice, La Loge, Beaupr%E9au
L’événement Scènes de pays Guillaume Meurice | Pourquoi est-on dans la merde jusqu’au cou ? Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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