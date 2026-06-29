Scènes de pays Jean-François Zygel et Ensemble Dulci Jubilo | French Touch Centre Culturel La Loge Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Beaupréau-en-Mauges

Scènes de pays Jean-François Zygel et Ensemble Dulci Jubilo | French Touch

Centre Culturel La Loge 1 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-28 20:30:00

fin : 2027-05-28 22:00:00

Date(s) :

2027-05-28

Fauré, Debussy, Ravel… et improvisations au Centre Culturel La Loge à Beaupréau !

Fauré, Debussy, Ravel… et improvisations

Entrez dans un univers fascinant alternant musique écrite et musique improvisée le piano virtuose et inventif de Jean-François Zygel répond à de magnifiques compositions chorales du XXe siècle interprétées par le choeur Dulci Jubilo. Les mélodies de Fauré, Ravel, Canteloube, Debussy,

Gibert et Zygel fusionnent en un voyage poétique, mêlant couleurs du piano, texte et voix. Une expérience sensorielle unique où chaque note résonne dans l’âme.

En partenariat avec le festival LE RIVAGE DES VOIX

Bar et restauration sur place

Vente de disques

Accessible aux personnes avec une déficience visuelle .

Centre Culturel La Loge 1 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr

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English :

Fauré, Debussy, Ravel… and improvisations at the La Loge de Beaupré Cultural Center!

L’événement Scènes de pays Jean-François Zygel et Ensemble Dulci Jubilo | French Touch Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges