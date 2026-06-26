Scènes de pays Juste Irena de Léonore Chaix | Cie Paname Pilotis Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
Scènes de pays Juste Irena de Léonore Chaix | Cie Paname Pilotis Beaupréau Beaupréau-en-Mauges mardi 16 février 2027.
Beaupréau-en-Mauges
Scènes de pays Juste Irena de Léonore Chaix | Cie Paname Pilotis
Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-16 20:30:00
fin : 2027-02-16 21:50:00
Date(s) :
2027-02-16
Un spectacle de théâtre et marionnette à La Loge à Beaupréau
Héroïne méconnue de la Seconde Guerre mondiale
Irena Sendlerowa, discrète résidente d’une maison de retraite, cache un passé exceptionnel elle a sauvé 2 500 enfants juifs du ghetto de Varsovie. Trois étudiantes vont enquêter sur son histoire…
Ce spectacle, entre fiction et réalité, pudeur et poésie, raconte avec sensibilité les maux d’hier pour prévenir ceux d’aujourd’hui.
Un bel hommage qui fait résonner les notions de courage et d’humanité.
RDV Famille dès 10 ans
Bar sur place .
Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr
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English :
A theater and puppet show at %E0 La Loge %E0 in Beaupr%E9au
L’événement Scènes de pays Juste Irena de Léonore Chaix | Cie Paname Pilotis Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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