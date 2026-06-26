Scènes de pays La clameur des lucioles de Joël Bastard | Sandrine Bonnaire et Erik Truffaz Centre Culturel La Loge Beaupréau-en-Mauges
Scènes de pays La clameur des lucioles de Joël Bastard | Sandrine Bonnaire et Erik Truffaz Centre Culturel La Loge Beaupréau-en-Mauges mardi 1 décembre 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Scènes de pays La clameur des lucioles de Joël Bastard | Sandrine Bonnaire et Erik Truffaz
Centre Culturel La Loge 1 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 20:30:00
fin : 2026-12-01 22:00:00
Date(s) :
2026-12-01
Balade dans les rues de Montréal entre jazz et poésie au Centre Culturel La Loge à Beaupréau !
La comédienne Sandrine Bonnaire et le grand trompettiste Erik Truffaz s’accordent, tels deux complices dans un road-movie, pour évoquer la déambulation d’un écrivain poète à travers la ville de Montréal.
Lui, explore une note, la prolonge, improvise un air ou un silence, en réponse aux questionnements de l’auteur. Elle, retient les phrases, les suspend ou les resserre, comme on flâne dans les rues. Tous deux nous invitent à la rêverie.
En partenariat avec la Maison Julien Gracq
Placement numéroté
Accessible aux personnes avec une déficience visuelle
Bar et restauration sur place .
Centre Culturel La Loge 1 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr
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English :
Take a stroll through the streets of Montreal, from jazz to poetry, at the La Loge de Beaupré Cultural Center!
L’événement Scènes de pays La clameur des lucioles de Joël Bastard | Sandrine Bonnaire et Erik Truffaz Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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