Scènes de pays L’appel de la forêt | Cie La Volige / Nicolas Bonneau Fanny Chériaux Centre Culturel La Loge Beaupréau-en-Mauges
Scènes de pays L’appel de la forêt | Cie La Volige / Nicolas Bonneau Fanny Chériaux Centre Culturel La Loge Beaupréau-en-Mauges mercredi 16 décembre 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Scènes de pays L’appel de la forêt | Cie La Volige / Nicolas Bonneau Fanny Chériaux
Centre Culturel La Loge Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 20:30:00
fin : 2026-12-16 22:00:00
Date(s) :
2026-12-16
Une saga animale sonore et visuelle au Centre Culturel La Loge à Beaupréau
Après le succès de leur adaptation du Comte de Monte-Cristo, le conteur Nicolas Bonneau et la musicienne comédienne Fanny Chériaux s’attaquent à la réécriture d’un grand roman populaire L’Appel de la forêt de Jack London. Alexandre Machefel les accompagne en direct avec des créations visuelles, apportant une dimension supplémentaire.
Cette fable écologique questionne notre rapport à la nature primitive et sauvage, dans un univers musical folk, épique et nordique..
Placement numéroté
Bar sur place .
Centre Culturel La Loge Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A Sonic and Visual Animal Saga at the La Loge %E0 Beaupr%E9au Cultural Center
L’événement Scènes de pays L’appel de la forêt | Cie La Volige / Nicolas Bonneau Fanny Chériaux Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Beaupreau En Mauges (Maine-et-Loire)
- Concert JULIEN DORÉ, le dernier pestacle au Cinéville Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 2 juillet 2026
- Mission castors express RDV Nature en Anjou Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 4 juillet 2026
- GT Biathlon Run Gesté Beaupréau-en-Mauges 4 juillet 2026
- Balade photographique Spéciale mises en scène photographiques dans le parc de Beaupréau, avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO Parking av. du Grain d’Or face au parc Beaupréau-en-Mauges 7 juillet 2026
- Contes et lectures pour les enfants avec Lirenrêve Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 8 juillet 2026