Scènes de pays L’appel de la forêt | Cie La Volige / Nicolas Bonneau Fanny Chériaux Centre Culturel La Loge Beaupréau-en-Mauges mercredi 16 décembre 2026.

Beaupréau-en-Mauges

Scènes de pays L’appel de la forêt | Cie La Volige / Nicolas Bonneau Fanny Chériaux

Centre Culturel La Loge Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 20:30:00

fin : 2026-12-16 22:00:00

Date(s) :

2026-12-16

Une saga animale sonore et visuelle au Centre Culturel La Loge à Beaupréau

Après le succès de leur adaptation du Comte de Monte-Cristo, le conteur Nicolas Bonneau et la musicienne comédienne Fanny Chériaux s’attaquent à la réécriture d’un grand roman populaire L’Appel de la forêt de Jack London. Alexandre Machefel les accompagne en direct avec des créations visuelles, apportant une dimension supplémentaire.

Cette fable écologique questionne notre rapport à la nature primitive et sauvage, dans un univers musical folk, épique et nordique..

Placement numéroté

Bar sur place .

Centre Culturel La Loge Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr

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English :

A Sonic and Visual Animal Saga at the La Loge %E0 Beaupr%E9au Cultural Center

L’événement Scènes de pays L’appel de la forêt | Cie La Volige / Nicolas Bonneau Fanny Chériaux Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges