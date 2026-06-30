Scènes de pays Le Blablabar | La LINA Le relais du bois Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Beaupréau-en-Mauges

Scènes de pays Le Blablabar | La LINA

Le relais du bois Le Pin-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02 21:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Célébrez les 5 ans d’IdéÔ Mauges ! La ligue d’improvisation nantaise crée un spectacle unique, hilarant et 100% citoyen au Pin-en-Mauges dans le cadre de la programmation Scènes de Pays.

3 artistes, 1 collectif de citoyens et de l’improvisation Mots, titres ou répliques entières, le public propose et les comédiens disposent.

Dans le cadre des 5 ans d’IdéÔ Mauges, la ligue d’improvisation nantaise se prête au jeu Comment écrire l’avenir de la participation citoyenne ? . La troupe excelle dans l’art de construire des situations déjantées

et hilarantes en interaction avec le public.

Un spectacle ébouriffant et unique. En partenariat avec IDÉÔ MAUGES le conseil prospectif de Mauges Communauté.

Bar sur place

Placement numéroté .

Le relais du bois Le Pin-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr

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English :

Celebrate Idé Mauges’ 5th anniversary! The Nantes improv league is putting on a unique, hilarious, and 100% community-driven show in Le Pin-en-Mauges as part of the “Scènes de Pays” program.

L’événement Scènes de pays Le Blablabar | La LINA Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges