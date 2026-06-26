Scènes de Pays L’Illusion comique d’après Corneille | Le Collectif L’Emeute & Jumo Production Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
mercredi 17 mars 2027 · Beaupréau · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
Scènes de Pays L’Illusion comique d’après Corneille | Le Collectif L’Emeute & Jumo Production
Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-17 20:30:00
fin : 2027-03-17 22:05:00
Date(s) :
2027-03-17
Une adaptation virevoltante de l’Illusion comique à La Loge à Beaupréau
Et si les images, comme les sentiments, n’étaient qu’une illusion ?
Désespéré par la disparition de son fils Clindor, dix ans plus tôt, Pridamant vient consulter le magicien Alcandre afin qu’il lui révèle le destin de son héritier…
Après Le Jeu de l’amour et du hasard, le Collectif revisite cette pièce virevoltante dans un spectacle où le music-hall côtoie la comédie romanesque.
Les enjeux et les audaces de L’Illusion Comique en font l’œuvre la plus moderne de l’auteur du Cid.
Bar sur place .
Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr
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English :
A lively adaptation of the comic play *La Loge* by Beaupré
L’événement Scènes de Pays L’Illusion comique d’après Corneille | Le Collectif L’Emeute & Jumo Production Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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