Scènes de pays Made in France | La Poursuite du Bleu Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Beaupréau-en-Mauges

Scènes de pays Made in France | La Poursuite du Bleu

Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-11 20:30:00

fin : 2027-03-11 22:05:00

Date(s) :

2027-03-11

Une pièce primée aux Molières à la Loge à Beaupréau

Le combat d’hommes et de femmes prêts à tout pour sauver l’industrie française

Après tout ce temps passé à l’attendre derrière les barreaux, ça y est, Émile a obtenu sa peine aménagée. Dès demain, il passera ses journées à l’usine, de quoi rêver d’une sortie rapide pour bonne conduite. Problème l’usine où il s’apprête à travailler délocalise. Émile n’a plus le choix pour se sauver, il faut qu’il devienne le meilleur des syndicalistes, sauve l’usine, ses collègues et, peut-être, au passage, le pays tout entier.

Molières 2026 Meilleure mise en scène de Théâtre Privé

Bar sur place

Séances en résonance

– au Cinéma Jeanne d’Arc à Beaupréau QU’EST-CE QU’ON VA PENSER DE NOUS ? Le 9/03 à 20h

– au cinéma Familia à Saint-Macaire-en-Mauges LE BALAI LIBÉRÉ. Le 16/03 à 20h30 .

Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr

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English :

A play that won an award at the Molières at La Loge in Beaupr%E9au

L’événement Scènes de pays Made in France | La Poursuite du Bleu Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges