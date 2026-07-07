Scènes de pays Matière(s) Première(s) | Cie Par Terre Anne Nguyen Centre Culturel La Loge Beaupréau-en-Mauges
jeudi 15 avril 2027 · Centre Culturel La Loge · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
Scènes de pays Matière(s) Première(s) | Cie Par Terre Anne Nguyen
Centre Culturel La Loge 1 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-15 20:30:00
fin : 2027-04-15 21:30:00
Date(s) :
2027-04-15
Un spectacle de danses africaines urbaines et traditionnelles La Loge à Beaupréau !
Puissance, fougue et engagement
Mêlant danses africaines urbaines et traditionnelles, six interprètes esquissent avec souplesse des pas chaloupés, performent et exécutent une danse qui révèle la beauté et la brutalité du monde.
Une œuvre implacable où chaque mouvement résonne comme un immense cri d’amour à l’universalisme et la fraternité.
Placement numéroté
Accessible aux personnes avec une déficience auditive
Bar sur place .
Centre Culturel La Loge 1 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr
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English :
A performance of urban and traditional African dance at La Loge %E0 Beaupr%E9au!
L’événement Scènes de pays Matière(s) Première(s) | Cie Par Terre Anne Nguyen Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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