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Scènes de pays Matière(s) Première(s) | Cie Par Terre Anne Nguyen Centre Culturel La Loge Beaupréau-en-Mauges

jeudi 15 avril 2027 · Centre Culturel La Loge · Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Début
jeudi 15 avril 2027
Fin
jeudi 15 avril 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Centre Culturel La Loge
Adresse
1 Rue Robert Schuman
Ville
49600 Beaupréau-en-Mauges
Département
Maine-et-Loire
Tarif
10 10 10

Beaupréau-en-Mauges

Scènes de pays Matière(s) Première(s) | Cie Par Terre Anne Nguyen

Centre Culturel La Loge 1 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-15 20:30:00
fin : 2027-04-15 21:30:00

Date(s) :
2027-04-15

Un spectacle de danses africaines urbaines et traditionnelles La Loge à Beaupréau !
Puissance, fougue et engagement
Mêlant danses africaines urbaines et traditionnelles, six interprètes esquissent avec souplesse des pas chaloupés, performent et exécutent une danse qui révèle la beauté et la brutalité du monde.
Une œuvre implacable où chaque mouvement résonne comme un immense cri d’amour à l’universalisme et la fraternité.

Placement numéroté
Accessible aux personnes avec une déficience auditive
Bar sur place   .

Centre Culturel La Loge 1 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34  billetteriesdp@maugescommunaute.fr

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English :

A performance of urban and traditional African dance at La Loge %E0 Beaupr%E9au!

L’événement Scènes de pays Matière(s) Première(s) | Cie Par Terre Anne Nguyen Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges

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