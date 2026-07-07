Scènes de pays Matière(s) Première(s) | Cie Par Terre Anne Nguyen Centre Culturel La Loge Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Beaupréau-en-Mauges

Scènes de pays Matière(s) Première(s) | Cie Par Terre Anne Nguyen

Centre Culturel La Loge 1 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-15 20:30:00

fin : 2027-04-15 21:30:00

Date(s) :

2027-04-15

Un spectacle de danses africaines urbaines et traditionnelles La Loge à Beaupréau !

Puissance, fougue et engagement

Mêlant danses africaines urbaines et traditionnelles, six interprètes esquissent avec souplesse des pas chaloupés, performent et exécutent une danse qui révèle la beauté et la brutalité du monde.

Une œuvre implacable où chaque mouvement résonne comme un immense cri d’amour à l’universalisme et la fraternité.

Placement numéroté

Accessible aux personnes avec une déficience auditive

Bar sur place .

Centre Culturel La Loge 1 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr

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English :

A performance of urban and traditional African dance at La Loge %E0 Beaupr%E9au!

L’événement Scènes de pays Matière(s) Première(s) | Cie Par Terre Anne Nguyen Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges